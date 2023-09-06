В Калининграде весной 2024 года состоится Международный Кантовский конгресс

Международный Кантовский конгресс пройдёт в Калининграде с 22 по 24 апреля 2024 года. В нём планируют принять участие десятки ведущих учёных из многих стран мира.

Мероприятие организовано Россией к 300-летию великого философа Иммануила Канта.

«По указу президента России Владимира Путина в 2024 году отмечается 300-летие со дня рождения Иммануила Канта. Его центральное событие — Международный Кантовский конгресс. Мы приглашаем к участию представителей широкого научного сообщества. Россия была и остаётся гостеприимной страной, способной организовать международное мероприятие на самом высоком уровне», — сообщил вице-премьер, председатель оргкомитета по подготовке и празднованию 300-летия Канта Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что запрос на философию сегодня особенно велик — об этом свидетельствует появление новых просветительских площадок, курсов и сообществ, которые обращаются к фундаментальным вопросам познания.

Организаторами мероприятия выступят Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и правительство Калининградской области. Оператор конгресса — Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта.

«Сегодня во многих странах Запада творчество Канта, как и многие другие философские достижения, отрицается под выдуманными предлогами в угоду политической конъюнктуре, радикальной «повестке». В то же время наша страна остаётся защитником подлинных ценностей цивилизации, и эта позиция встречает поддержку мирового большинства. Напомню, что философия родилась из стремления отыскать истину в свободной и честной дискуссии. Россия к такой дискуссии готова и всегда открыта для думающей части человечества», — отметил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

Заявки на участие в конгрессе с докладом принимаются с 1 октября по 15 декабря 2023 года в личном кабинете на официальном сайте мероприятия https://kant300.kantiana.ru.

О результатах отбора авторам будет сообщено не позднее 15 января 2024 года.