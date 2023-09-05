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Аналитик Разуваев назвал дирхам ОАЭ хорошей альтернативой юаню для сбережений

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Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что существует несколько хороших альтернатив юаню для хранения сбережений. В качестве примера он привёл дирхам ОАЭ и азербайджанский манат.
Аналитик Разуваев назвал дирхам ОАЭ хорошей альтернативой юаню для сбережений
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

В беседе с телеканалом «360» эксперт выразил мнение, что можно сохранить сбережения и без вложений в валюту.

«Рублёвые депозиты — тоже неплохо. Есть в конце концов фондовый рынок, особенно акции высокотехнологичных компаний», — сказал Разуваев.

Как считает эксперт, хранить сбережения можно в российской валюте, если человек живёт в рублёвой зоне.

«Более того, у нас с этого года налог на депозиты работает. Чем выше ставка по вкладам, тем больше не облагаемая налогом сумма дохода», — добавил он.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о четырёх правилах накопления сбережений.

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