Аналитик Разуваев назвал дирхам ОАЭ хорошей альтернативой юаню для сбережений
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В беседе с телеканалом «360» эксперт выразил мнение, что можно сохранить сбережения и без вложений в валюту.
«Рублёвые депозиты — тоже неплохо. Есть в конце концов фондовый рынок, особенно акции высокотехнологичных компаний», — сказал Разуваев.
Как считает эксперт, хранить сбережения можно в российской валюте, если человек живёт в рублёвой зоне.
«Более того, у нас с этого года налог на депозиты работает. Чем выше ставка по вкладам, тем больше не облагаемая налогом сумма дохода», — добавил он.
Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о четырёх правилах накопления сбережений.