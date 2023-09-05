В России сообщили о снижении нарушений санитарных норм в детских лагерях

Доля детских лагерей с нарушениями санитарного законодательства в 2023 году снизилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, заявили в Роспотребнадзоре.

«В части проверок детских оздоровительных учреждений было отмечено: доля лагерей с выявленными нарушениями требований санитарного законодательства в текущем году в 1,5 раза ниже показателя 2022 года», — говорится в сообщении.

В ходе проверки было проинспектировано более 33 тыс. лагерей. В учреждениях составили около 4 тыс. протоколов и вынесли более 3,5 тыс. постановлений.

Ранее в Минздраве на Алтае сообщали, что в детском лагере «Горный Орлёнок» в Республике Алтай отравились 67 детей и двое взрослых.

Уточняется, что в лагере находились более 350 детей.