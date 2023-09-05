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Ефимов: за пять лет в ТиНАО было предоставлено 80 га для реализации инвестпроектов

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Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за пять лет в ТиНАО инвесторам было предоставлено более 80 га для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
Ефимов: за пять лет в ТиНАО было предоставлено 80 га для реализации инвестпроектов

Об этом сообщает НСН.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в Новой Москве построят пять многофункциональных комплексов общей площадью 400 тыс. кв. м, пять новых технопарков общей площадью 215 тыс. кв. м, образовательные учреждения, спорткомплексы.

Так, в Коммунарке благодаря МаИП открылась школа на 1,1 тыс. учеников.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в поселении Марушкинском появилось производство инновационных модулей для строительства домов.

Кроме того, продолжается строительство технопарков в Крекшине площадью 16,6 тыс. кв. м и в Троицком «ТехноСпарка» из нескольких зданий.

Ранее Ефимов заявил, что власти Москвы выделили мясоперерабатывающему заводу земельный участок на льготных условиях под строительство производственного корпуса в рамках реализации МаИП.

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