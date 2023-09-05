Число проводимых Рострудом проверок снизилось более чем на 80% за 10 лет
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Об этом сообщили в ведомстве.
В 2012 году инспекции труда провели 136 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, в 2022 году — около 23 тыс.
В настоящее время при защите трудовых прав граждан акцент сделан на профилактические мероприятия, число которых в прошлом году составило порядка 730 тыс.
«Замена контрольно-надзорных мероприятий на профилактические меры способствует созданию спокойной и справедливой трудовой среды», — заявил руководитель Роструда Михаил Иванков.
Отмечается, что в этом году инспекторы труда в новых регионах провели уже свыше 900 профвизитов.