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Число проводимых Рострудом проверок снизилось более чем на 80% за 10 лет

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За последние десять лет количество проверок, которые проводит Роструд, снизилось более чем на 80%.
Число проводимых Рострудом проверок снизилось более чем на 80% за 10 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщили в ведомстве.

В 2012 году инспекции труда провели 136 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, в 2022 году — около 23 тыс.

В настоящее время при защите трудовых прав граждан акцент сделан на профилактические мероприятия, число которых в прошлом году составило порядка 730 тыс.

«Замена контрольно-надзорных мероприятий на профилактические меры способствует созданию спокойной и справедливой трудовой среды», — заявил руководитель Роструда Михаил Иванков.

Отмечается, что в этом году инспекторы труда в новых регионах провели уже свыше 900 профвизитов.

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