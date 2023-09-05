Число проводимых Рострудом проверок снизилось более чем на 80% за 10 лет

За последние десять лет количество проверок, которые проводит Роструд, снизилось более чем на 80%.

Об этом сообщили в ведомстве.

В 2012 году инспекции труда провели 136 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, в 2022 году — около 23 тыс.

В настоящее время при защите трудовых прав граждан акцент сделан на профилактические мероприятия, число которых в прошлом году составило порядка 730 тыс.

«Замена контрольно-надзорных мероприятий на профилактические меры способствует созданию спокойной и справедливой трудовой среды», — заявил руководитель Роструда Михаил Иванков.

Отмечается, что в этом году инспекторы труда в новых регионах провели уже свыше 900 профвизитов.