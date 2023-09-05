РИА Новости: Airbus экстренно сел в Шереметьеве из-за проблем с двигателем
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Об этом сообщили в экстренных службах.
«А320, выполнявший рейс из Пензы, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за проблемы с работой первого двигателя», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.
По его словам, самолёту пришлось выполнить повторный заход на посадку.
Ранее стало известно, что подавший сигнал тревоги пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды, сел в Волгограде.
Пассажира самолёта рейса Москва — Минеральные Воды, экстренно севшего в Волгограде, госпитализировали в тяжёлом состоянии.