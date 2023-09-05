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РИА Новости: Airbus экстренно сел в Шереметьеве из-за проблем с двигателем

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Пассажирский Airbus А320 компании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем в работе двигателя.
РИА Новости: Airbus экстренно сел в Шереметьеве из-за проблем с двигателем
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Об этом сообщили в экстренных службах.

«А320, выполнявший рейс из Пензы, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за проблемы с работой первого двигателя», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

По его словам, самолёту пришлось выполнить повторный заход на посадку.

Ранее стало известно, что подавший сигнал тревоги пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды, сел в Волгограде.

Пассажира самолёта рейса Москва — Минеральные Воды, экстренно севшего в Волгограде, госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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