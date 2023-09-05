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В руках бывшего председателя таможенного комитета ЛНР сдетонировал телефон

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В Следственном комитете России рассказали, что покушение на бышего председателя таможенного комитета ЛНР произошло с помощью телефона — взрывное устройство в нём сработало после активации.
В руках бывшего председателя таможенного комитета ЛНР сдетонировал телефон
  • РИА Новости

«Следствием установлено, что 3 сентября текущего года жительница республиканской столицы передала бывшему председателю Государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие после активации телефона», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в покушении на экс-председателя таможни ЛНР задержана и уже даёт признательные показания.

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