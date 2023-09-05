В руках бывшего председателя таможенного комитета ЛНР сдетонировал телефон
- РИА Новости
«Следствием установлено, что 3 сентября текущего года жительница республиканской столицы передала бывшему председателю Государственного таможенного комитета ЛНР мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие после активации телефона», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что подозреваемая в покушении на экс-председателя таможни ЛНР задержана и уже даёт признательные показания.