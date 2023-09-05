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Песков не подтвердил информацию о скорой встрече Путина с Ким Чен Ыном

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о скорой встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на ВЭФ.
Песков не подтвердил информацию о скорой встрече Путина с Ким Чен Ыном
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Нет, не можем. У нас нечего сказать вам по этой теме», — сказал он.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын в сентябре планирует посетить Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Позднее президент США Джо Байден не ответил на просьбу журналистов прокомментировать утверждения СМИ о якобы возможной встрече Путина с лидером Северной Кореи.

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