Песков не подтвердил информацию о скорой встрече Путина с Ким Чен Ыном
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«Нет, не можем. У нас нечего сказать вам по этой теме», — сказал он.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын в сентябре планирует посетить Россию для встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Позднее президент США Джо Байден не ответил на просьбу журналистов прокомментировать утверждения СМИ о якобы возможной встрече Путина с лидером Северной Кореи.