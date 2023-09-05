В Приморском крае одобрили более 17 тысяч выплат пострадавшим от ЧС
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Отмечается, что специалисты рассматривают заявления круглосуточно, без выходных.
Жители получают выплаты и компенсацию в связи с полной или частичной утратой имущества, а также за вред здоровью, причинённый в ходе ЧС.
Ранее сообщалось, что общий размер выплат за потерю имущества во время наводнения жителям Приморского края составил практически 90 млн рублей.