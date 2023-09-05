В Приморском крае одобрили более 17 тысяч выплат пострадавшим от ЧС

В Приморском крае одобрено более 17 тыс. выплат на общую сумму свыше 634 млн рублей для пострадавших от ЧС.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что специалисты рассматривают заявления круглосуточно, без выходных.

Жители получают выплаты и компенсацию в связи с полной или частичной утратой имущества, а также за вред здоровью, причинённый в ходе ЧС.

Ранее сообщалось, что общий размер выплат за потерю имущества во время наводнения жителям Приморского края составил практически 90 млн рублей.