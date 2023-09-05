Узнать больше

Исследование: трети россиян удалось сделать ремонт за месяц

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, 30% россиян удалось сделать ремонт за месяц, 22% — за период от одной до двух недель.
Исследование: трети россиян удалось сделать ремонт за месяц
  • Gettyimages.ru
  • © Nazar Rybak

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «СберСтрахования» и сервиса «Ремонт со СберУслугами».

Согласно результатам опроса, у 17% респондентов на ремонт ушло полгода, у 12% — несколько дней, а 11% делали ремонт больше года.

Также отмечается, что 73% опрошенных копили средства на ремонт. 31% из них удалось отложить до 50 тыс. рублей, 27% — от 51 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом только 4% накопили более 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию банка «Русский стандарт», чаще всего россияне копят деньги для покупки дома, квартиры или дачи либо на первоначальный взнос по ипотеке. Такой ответ дали 39% респондентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить