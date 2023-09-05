Исследование: трети россиян удалось сделать ремонт за месяц

Согласно новому исследованию, 30% россиян удалось сделать ремонт за месяц, 22% — за период от одной до двух недель.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «СберСтрахования» и сервиса «Ремонт со СберУслугами».

Согласно результатам опроса, у 17% респондентов на ремонт ушло полгода, у 12% — несколько дней, а 11% делали ремонт больше года.

Также отмечается, что 73% опрошенных копили средства на ремонт. 31% из них удалось отложить до 50 тыс. рублей, 27% — от 51 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом только 4% накопили более 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию банка «Русский стандарт», чаще всего россияне копят деньги для покупки дома, квартиры или дачи либо на первоначальный взнос по ипотеке. Такой ответ дали 39% респондентов.