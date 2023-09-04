Богомаз: в Брянской области пресечена попытка проникновения ДРГ ВСУ

В приграничных районах Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«В приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на месте боестолкновения были обнаружены оружие и боеприпасы, брошенные диверсантами.

Губернатор уточнил, что некоторые типы оружия были иностранного производства.

31 августа стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали группу диверсантов украинских спецслужб на территории Брянской области.