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Богомаз: в Брянской области пресечена попытка проникновения ДРГ ВСУ

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В приграничных районах Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Богомаз: в Брянской области пресечена попытка проникновения ДРГ ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«В приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на месте боестолкновения были обнаружены оружие и боеприпасы, брошенные диверсантами.

Губернатор уточнил, что некоторые типы оружия были иностранного производства.

31 августа стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали группу диверсантов украинских спецслужб на территории Брянской области.

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