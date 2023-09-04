В Пулково построят новый диспетчерский пункт

На территории аэропорта Пулково построят новый командно-диспетчерский пункт.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как отметил губернатор Александр Беглов, развитие аэропорта — один из главных проектов города в сфере транспорта.

Площадь нового объекта составит более 2000 кв. м. Внутри здания оборудуют залы диспетчеров, помещения для взаимодействия между эксплуатационными службами и для обеспечения автоматизированного управления воздушным трафиком.

Ранее сообщалось, что городской вокзал Нижегородская соединит несколько транспортных артерий Москвы.