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В Пулково построят новый диспетчерский пункт

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На территории аэропорта Пулково построят новый командно-диспетчерский пункт.
В Пулково построят новый диспетчерский пункт
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как отметил губернатор Александр Беглов, развитие аэропорта — один из главных проектов города в сфере транспорта.

Площадь нового объекта составит более 2000 кв. м. Внутри здания оборудуют залы диспетчеров, помещения для взаимодействия между эксплуатационными службами и для обеспечения автоматизированного управления воздушным трафиком.

Ранее сообщалось, что городской вокзал Нижегородская соединит несколько транспортных артерий Москвы.

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