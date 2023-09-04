Административное здание повреждено в Брянской области из-за обстрела
Украинские военные обстреляли посёлок Белая Берёзка в Брянской области, пострадавших нет, но частично повреждено административное здание.
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«На месте работают оперативные и экстренные службы», — отметил он.
В Минобороны России ранее сообщили, что над Брянской областью был перехвачен второй украинский беспилотник самолётного типа.
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