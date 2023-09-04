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Административное здание повреждено в Брянской области из-за обстрела

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Украинские военные обстреляли посёлок Белая Берёзка в Брянской области, пострадавших нет, но частично повреждено административное здание.
Административное здание повреждено в Брянской области из-за обстрела
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«На месте работают оперативные и экстренные службы», — отметил он.

В Минобороны России ранее сообщили, что над Брянской областью был перехвачен второй украинский беспилотник самолётного типа.

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