В Подмосковье открыли ещё два кластера «Профессионалитета»

В Московской области открыли ещё два кластера федерального проекта «Профессионалитет». Они расположены в Раменском и Коломне.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

Два кластера в регионе уже работали — в Реутове по специальности «Машиностроение» и Сергиевом Посаде по «Металлургии».

В Раменском открылся кластер по «Радиоэлектронной промышленности», в Коломне — по «Сельскому хозяйству».

Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования.