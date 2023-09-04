В Подмосковье открыли ещё два кластера «Профессионалитета»
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.
Два кластера в регионе уже работали — в Реутове по специальности «Машиностроение» и Сергиевом Посаде по «Металлургии».
В Раменском открылся кластер по «Радиоэлектронной промышленности», в Коломне — по «Сельскому хозяйству».
Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования.