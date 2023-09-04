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В Подмосковье открыли ещё два кластера «Профессионалитета»

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В Московской области открыли ещё два кластера федерального проекта «Профессионалитет». Они расположены в Раменском и Коломне.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

Два кластера в регионе уже работали — в Реутове по специальности «Машиностроение» и Сергиевом Посаде по «Металлургии».

В Раменском открылся кластер по «Радиоэлектронной промышленности», в Коломне — по «Сельскому хозяйству».

Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования.

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