Подросток насмерть разбился на электросамокате в Московской области после того, как наехал на неровную поверхность, сообщила прокуратура.

«По предварительным данным, 3 сентября около 20:00 в посёлке Вешки г. Мытищи 16-летний подросток, управляя электросамокатом, совершил наезд на искусственную неровность. В результате чего несовершеннолетний получил телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой помощи», — говорится в заявлении ведомства.

Начата проверка, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности находится на контроле городской прокуратуры.

30 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге девятиклассница на электросамокате сбила пятилетнего мальчика.