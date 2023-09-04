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Подросток насмерть разбился на электросамокате в Московской области

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Подросток насмерть разбился на электросамокате в Московской области после того, как наехал на неровную поверхность, сообщила прокуратура.
Подросток насмерть разбился на электросамокате в Московской области
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Chekhovskoy

«По предварительным данным, 3 сентября около 20:00 в посёлке Вешки г. Мытищи 16-летний подросток, управляя электросамокатом, совершил наезд на искусственную неровность. В результате чего несовершеннолетний получил телесные повреждения, от которых скончался в карете скорой помощи», — говорится в заявлении ведомства.

Начата проверка, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности находится на контроле городской прокуратуры.

30 августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге девятиклассница на электросамокате сбила пятилетнего мальчика.

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