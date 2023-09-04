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В пойме реки Жужи в Москве создадут новый спортивный кластер

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Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что в рамках программы благоустройства поймы реки Жужи на юге столицы создают многопрофильный спортивный кластер площадью 2,4 тыс. кв. м.
В пойме реки Жужи в Москве создадут новый спортивный кластер

Об этом информирует РИАМО.

По его словам, на территории кластера оборудуют комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, а также пешеходные дорожки.

Предусмотрено создание площадки для настольного тенниса с тремя столами, а также зоны для волейбола, баскетбола и стритбола.

Бирюков сообщил, что воркаут-зона с тренажёрами займёт почти 500 кв. м.

Также установят батуты и комплексы для детей, реконструируют хоккейную коробку и создадут девять новых спортзон.

Завершение работ запланировано на сентябрь текущего года.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы выставили на торги земельный участок в районе Тёплый Стан под строительство спортивного объекта.

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