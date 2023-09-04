В пойме реки Жужи в Москве создадут новый спортивный кластер
Об этом информирует РИАМО.
По его словам, на территории кластера оборудуют комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, а также пешеходные дорожки.
Предусмотрено создание площадки для настольного тенниса с тремя столами, а также зоны для волейбола, баскетбола и стритбола.
Бирюков сообщил, что воркаут-зона с тренажёрами займёт почти 500 кв. м.
Также установят батуты и комплексы для детей, реконструируют хоккейную коробку и создадут девять новых спортзон.
Завершение работ запланировано на сентябрь текущего года.
Ранее НСН сообщала, что власти Москвы выставили на торги земельный участок в районе Тёплый Стан под строительство спортивного объекта.