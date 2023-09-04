В пойме реки Жужи в Москве создадут новый спортивный кластер

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что в рамках программы благоустройства поймы реки Жужи на юге столицы создают многопрофильный спортивный кластер площадью 2,4 тыс. кв. м.

Об этом информирует РИАМО.

По его словам, на территории кластера оборудуют комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, а также пешеходные дорожки.

Предусмотрено создание площадки для настольного тенниса с тремя столами, а также зоны для волейбола, баскетбола и стритбола.

Бирюков сообщил, что воркаут-зона с тренажёрами займёт почти 500 кв. м.

Также установят батуты и комплексы для детей, реконструируют хоккейную коробку и создадут девять новых спортзон.

Завершение работ запланировано на сентябрь текущего года.

Ранее НСН сообщала, что власти Москвы выставили на торги земельный участок в районе Тёплый Стан под строительство спортивного объекта.