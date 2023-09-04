На портале поставщиков подписали более миллиона документов с 2020 года
- Gettyimages.ru
- © PeopleImages
Об этом сообщает НСН.
«Онлайн-взаимодействие между заказчиками и поставщиками позволяет сэкономить время и ресурсы, снизить затраты и сократить количество ошибок, а также повысить прозрачность сделок», — сказал Ефимов.
УПД для предпринимателей представляет собой одновременно акт приёма-передачи и счёт-фактуру. Его можно подписать с помощью электронной подписи в личном кабинете и переслать в бухгалтерскую систему заказчика.
Ранее сообщалось, что на портале поставщиков Москвы появился новый сервис, позволяющий сравнивать товары.