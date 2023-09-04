На портале поставщиков подписали более миллиона документов с 2020 года

На столичном портале поставщиков с весны 2020 года подписали более миллиона универсальных передаточных документов (УПД), связанных с исполнением госконтрактов, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Онлайн-взаимодействие между заказчиками и поставщиками позволяет сэкономить время и ресурсы, снизить затраты и сократить количество ошибок, а также повысить прозрачность сделок», — сказал Ефимов.

УПД для предпринимателей представляет собой одновременно акт приёма-передачи и счёт-фактуру. Его можно подписать с помощью электронной подписи в личном кабинете и переслать в бухгалтерскую систему заказчика.

Ранее сообщалось, что на портале поставщиков Москвы появился новый сервис, позволяющий сравнивать товары.