В Удмуртии за полгода в экономику вложили более 56 миллиардов рублей

Согласно данным Удмуртстата, в Удмуртии за первые шесть месяцев 2023 года было вложено 56,1 млрд рублей, что на 2,8% больше показателей аналогичного периода 2022 года.

Об этом сообщает udm-info.ru.

Также, по данным ведомства, самый высокий среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) объём инвестиций был освоен в Татарстане — он составил 386,4 млрд рублей.

Главный специалист — эксперт отдела статистики строительства, инвестиций, жилищно-коммунального хозяйства, региональных счетов и балансов Удмуртстата Ксения Кузина также заявила, что в Республике Удмуртия более половины всего объёма инвестиций было направлено в добывающие и обрабатывающие отрасли — 23,9% и 28,1% соответственно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что компании, работающие в особой экономической зоне «Технополис Москва», инвестировали в производство свыше 140 млрд рублей.