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В РСТ спрогнозировали снижение цен на туры в Турцию и ближнее зарубежье к зиме

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что к зиме ожидается снижение цен на туры в Турцию и страны ближнего зарубежья — Белоруссию, Армению и Грузию.
В РСТ спрогнозировали снижение цен на туры в Турцию и ближнее зарубежье к зиме
  • Gettyimages.ru
  • © Nancy Brown

В беседе с «Российской газетой» Барзыкин отметил, что в Турции высокие цены на отдых сохранятся в сентябре и октябре.

«Высокие цены на отдых в Турции сохранятся в сентябре и октябре, а потом стоимость туров стабилизируется и начнёт снижаться ближе к зиме, поскольку закончится купальный сезон», — пояснил эксперт.

При этом, считает Барзыкин, снизятся цены и в ряд стран ближнего зарубежья, в случае с Грузией — при увеличении количества рейсов в эту страну.

Ранее, как сообщала НСН, губернатор Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в 2023 году Крым принял 3,79 млн туристов, что на 28% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

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