В Подмосковье в августе в парках побывали 6,8 миллиона человек

В Московской области в августе парки посетили свыше 6,8 млн человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

Так, парк «Пехорка» в Балашихе посетили более 357 тыс. человек, парк Пушкино — 246,1 тыс., парк имени Толстого в Химках — 226,7 тыс.

По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в парках были организованы фестивали «Город танцует в парках», «На одной волне», «Театр кукол» и другие.

Фестиваль «Город танцует в парках» посетили более 86 тыс. человек, а спектакли кукольного театра — около 3,5 тыс.

Ранее сообщалось, что по случаю Дня города в парках Москвы 9 и 10 сентября пройдут праздничные концерты, уличные театральные постановки и другие тематические события.