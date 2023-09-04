Asia Times: развёртывание комплекса «Сармат» повлияет на конфликт на Украине

Китайское издание Asia Times считает, что развёртывание российского стратегического ракетного комплекса «Сармат» будет иметь значительные последствия как для конфликта на Украине, так и для стратегической стабильности.

globallookpress.com

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В статье говорится, что новый комплекс может бросить вызов существующим системам контроля над вооружениями. Ранее американский журнал Military Watch Magazine писал, что комплекс «Сармат» теоретически может уничтожить территорию больше Техаса. В июне президент России Владимир Путин сообщал, что пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой поступят на боевое дежурство в ближайшее время.