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Московская компания увеличила выпуск полезных сладостей на 40% с начала 2023 года

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичная компания «Полезный шоколад» увеличила выпуск полезных сладостей на 40% за семь месяцев 2023 года.
Московская компания увеличила выпуск полезных сладостей на 40% с начала 2023 года

Об этом сообщает НСН.

Компания изготовила около 920 тыс. единиц продукции, в плане текущего года — произвести свыше 1,8 млн.

По словам гендиректора компании Сергея Разина, продукция изготавливается по авторским рецептам для тех, кто придерживается здорового питания.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что, по уточнённым данным Росстата, объём промышленного производства в столице за первые шесть месяцев 2023 года увеличился на 11,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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