Московская компания увеличила выпуск полезных сладостей на 40% с начала 2023 года
Об этом сообщает НСН.
Компания изготовила около 920 тыс. единиц продукции, в плане текущего года — произвести свыше 1,8 млн.
По словам гендиректора компании Сергея Разина, продукция изготавливается по авторским рецептам для тех, кто придерживается здорового питания.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что, по уточнённым данным Росстата, объём промышленного производства в столице за первые шесть месяцев 2023 года увеличился на 11,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.