Прокуратура ЛНР призвала суд признать геноцидом действия нацистов во время войны

Прокуратура Луганской Народной Республики направила в суд обращение, в котором попросила установить факт геноцида народов Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры России.

Речь идёт о событиях в Ворошиловградской области, которая на сегодняшний день является территорией ЛНР.

Там нацисты создали десять концентрационных лагерей и тюрем, где было расстреляно, по предварительным данным, более 2 тыс. красноармейцев.

Также от голода и инфекционных заболеваний, возникших от отсутствия санитарных условий, умерло порядка 400 человек.

За время оккупации в Ворошиловске (Алчевск), Серго (Стаханов), Красном Луче, Первомайске, Кировске и Брянке, Перевальском, Попаснянском районах и других городах области в промежуток между серединой июля 1942 года и началом сентября 1943 года пострадало более 99 тыс. жителей. Расстреляно было порядка 19,3 тыс. человек, пыткам подверглись 7,8 тыс. на каторгу в страны Европы было угнано более 71 тыс.

Отмечается, что оккупанты проявили вандализм во время отступления, оставив на территории выжженную землю. Ущерб получили и отрасли промышленности, в том числе угольная, химическая, металлургическая и так далее. Кроме того, были разорены колхозы, совхозы и крестьянские дворы, а также уничтожены образовательные учреждения, разграблены музеи и исторические ценности.

Ранее сообщалось, что волгоградский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области в период Великой Отечественной войны.