Буцаев и Парфёнчиков обсудили развитие отрасли ТКО в Карелии

В рамках визита генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева в Карелию на рабочем совещании с главой региона Артуром Парфёнчиковым было обсуждено развитие инфраструктуры по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в республике.

Об этом сообщает телеканал «360».

«С Артуром Олеговичем обсудили ход реализации проектов по созданию объектов ТКО, которые позволят региону достичь показателей федерального проекта по 100-процентной обработке и снижению захоронения отходов в два раза», — отметил Денис Буцаев.

Кроме того, в ходе совещания обсудили участие РЭО в финансировании проектов.

Ранее сообщалось, что Буцаев и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили ход реализации проектов в сфере обращения с ТКО на территории региона.