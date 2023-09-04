Буцаев и Парфёнчиков обсудили развитие отрасли ТКО в Карелии
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Об этом сообщает телеканал «360».
«С Артуром Олеговичем обсудили ход реализации проектов по созданию объектов ТКО, которые позволят региону достичь показателей федерального проекта по 100-процентной обработке и снижению захоронения отходов в два раза», — отметил Денис Буцаев.
Кроме того, в ходе совещания обсудили участие РЭО в финансировании проектов.
Ранее сообщалось, что Буцаев и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили ход реализации проектов в сфере обращения с ТКО на территории региона.