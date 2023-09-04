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Летом 2023 года в России вырос спрос на иномарки с пробегом на 14,8%

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Как показали результаты нового исследования, летом 2023 года в России вырос спрос на автомобили иностранных брендов с пробегом на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Авто».

Согласно данным экспертов платформы, средняя цена иномарок с пробегом по итогам летнего периода составила 1,2 млн рублей.

Кроме того, доля иномарок на рынке автомобилей летом составила 74,2%, увеличившись на 1,1%.

Также летом текущего года самыми продаваемыми автомобилями иностранного бренда с пробегом стали Ford Focus (2,6% в общей структуре предложения на рынке), Hyundai Solaris (2,3%), а также Kia Rio (2,1%).

Ранее сообщалось, что эксперты автомобильного маркетплейса FRESH провели опрос среди своих клиентов и выяснили, что порядка 42% из них стали чаще пользоваться каршерингом.

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