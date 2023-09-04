В Крыму предупредили жителей об уничтожении взрывоопасных предметов

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил о ликвидации взрывоопасных предметов в регионе.

«Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Пгт. Октябрьское с 13:00 до 15:00, г. Старый Крым с 11:00 до 13:00», — заявил он.

Крючков призвал сохранять спокойствие.

Ранее самолёты морской авиации уничтожили четыре быстроходных военных катера Willard Sea Force производства США с десантом ВСУ, следовавших в направлении Крыма.

Также над Чёрным морем и Курской областью было уничтожено два украинских БПЛА.