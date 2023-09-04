В Крыму предупредили жителей об уничтожении взрывоопасных предметов
- © РИА Новости / Константин Михальчевский
«Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Пгт. Октябрьское с 13:00 до 15:00, г. Старый Крым с 11:00 до 13:00», — заявил он.
Крючков призвал сохранять спокойствие.
Ранее самолёты морской авиации уничтожили четыре быстроходных военных катера Willard Sea Force производства США с десантом ВСУ, следовавших в направлении Крыма.
Также над Чёрным морем и Курской областью было уничтожено два украинских БПЛА.