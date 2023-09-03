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В ЛНР открыли мемориал Героям шахтёрам — защитникам Донбасса

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что на территории Луганского государственного аграрного университета открыли мемориал Героям шахтёрам — защитникам Донбасса.

«В годы суровых испытаний шахтёры всегда были в первых рядах тех, кто вставал на защиту отчизны», — уточнил он.

Пасечник отметил, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко также принял участие в мероприятии.

Пасечник подчеркнул, что Кириенко уделяет особое внимание сохранению исторической памяти и её передаче последующим поколениям.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что благодаря труду шахтёров развивается экономика, стабильно работают предприятия.

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