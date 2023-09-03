Ребёнок погиб в аварии под Ростовом

В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщили о гибели ребёнка в результате ДТП на трассе.

Авария произошла на 145-м км автодороги Котельниково — Песчанокопское. По предварительным данным, водитель Kia Cerato не справился с управлением и съехал в обочину. Автомобиль опрокинулся.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2013 г. р. скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Ещё двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

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