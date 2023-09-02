Куренков поблагодарил тушивших лесной пожар в Геленджике спасателей и волонтёров

Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил сотрудников МЧС и волонтёров, которые приняли участие в тушении крупного лесного пожара.

«Огромные слова благодарности всей наземной группировке, как федеральной составляющей МЧС, так и волонтёрам», — приводит ТАСС его слова в интервью программе «Вести. Дежурная часть» на телеканале «Россия 24».

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сотрудники спасательных служб полностью ликвидировали лесной пожар, который разгорелся на склоне хребта Маркотх в Геленджике.

До этого пресс-служба МЧС России опубликовала видео тушения крупнейшего пожара в Геленджике с помощью авиации.