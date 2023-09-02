Дептранс Москвы: более 4 млн поездок было совершено с момента запуска МЦД-3

Столичный департамент транспорта заявил, что более 4 млн поездок было совершено с момента запуска третьего московского диаметра (МЦД-3) в Москве.

«Впечатляющий результат! С момента запуска D3 вы совершили более 4 млн поездок!» — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что лидерами по росту пассажиропотока оказались станции «Электрозаводская», «Андроновка», «Ховрино», «Лихоборы» и «Авиамоторная».

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области совершили более 1,5 млн поездок на автобусах до станций третьей ветки Московских центральных диаметров (МЦД).