Брянский губернатор сообщил об обстреле посёлка Белая Берёзка со стороны ВСУ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
По словам Богомаза, пострадавших в результате атаки нет.
При обстреле частичные разрушения получили семь жилых домовладений, добавил губернатор.
Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли посёлок Климово.
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