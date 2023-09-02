Узнать больше

Брянский губернатор сообщил об обстреле посёлка Белая Берёзка со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района.
Брянский губернатор сообщил об обстреле посёлка Белая Берёзка со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

По словам Богомаза, пострадавших в результате атаки нет.

При обстреле частичные разрушения получили семь жилых домовладений, добавил губернатор.

Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли посёлок Климово.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить