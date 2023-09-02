Брянский губернатор сообщил об обстреле посёлка Белая Берёзка со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Белая Берёзка Трубчевского района.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Богомаза, пострадавших в результате атаки нет.

При обстреле частичные разрушения получили семь жилых домовладений, добавил губернатор.

Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли посёлок Климово.