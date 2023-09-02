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В МЧС КЧР заявили об увеличении площади пожара в Тебердинском нацпарке

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В МЧС по Карачаево-Черкесии заявили об увеличении площади пожара в Тебердинском национальном парке до 5,1 га.
В МЧС КЧР заявили об увеличении площади пожара в Тебердинском нацпарке
  • РИА Новости

«Происходит горение и тление лесной подстилки в горной местности на площади 5,1 га. Работу и передвижение личного состава, привлечённого на тушение, осложняют крутизна склонов, камнепад и сложный рельеф местности», — сообщает ведомство в Telegram.

Пытаются справиться с огнём в настоящий момент 148 человек и 35 единиц техники от единой государственной системы предупреждения и ликвидации, ещё 44 человека и десять единиц техники от МЧС.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сотрудники спасательных служб полностью ликвидировали лесной пожар, который разгорелся на склоне хребта Маркотх в Геленджике.

До этого пресс-служба МЧС России опубликовала видео тушения крупнейшего пожара в Геленджике с помощью авиации.

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