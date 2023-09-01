Узнать больше

Дептранс Москвы не планирует запрещать сервисы аренды электросамокатов

Короткая ссылка
Столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил о планах развивать в Москве сервис кикшеринга (аренды электросамокатов), сделав его более комфортным и безопасным для всех участников дорожного движения.
Дептранс Москвы не планирует запрещать сервисы аренды электросамокатов
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом информирует пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Сообщение приводит АГН «Москва».

В департаменте отметили, что вместе с ЦОДД внимательно следят за работой операторов сервиса в Москве с момента его запуска в 2018 году.

«В наших планах продолжать развивать сервис так, чтобы он становился ещё более комфортным и безопасным для всех участников дорожного движения», — отметили в ведомстве.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов выразил мнение, что в случае с электросамокатами нужно создать условия для их безопасного использования.

Также депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков внёс законопроект, который предполагает, что местные власти могут запрещать использование электросамокатов или вводить ограничения скорости с согласия жителей.

Как сообщалось, с 1 сентября в Париже запретят арендовать электросамокаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить