Дептранс Москвы не планирует запрещать сервисы аренды электросамокатов

Столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщил о планах развивать в Москве сервис кикшеринга (аренды электросамокатов), сделав его более комфортным и безопасным для всех участников дорожного движения.

Об этом информирует пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Сообщение приводит АГН «Москва».

В департаменте отметили, что вместе с ЦОДД внимательно следят за работой операторов сервиса в Москве с момента его запуска в 2018 году.

«В наших планах продолжать развивать сервис так, чтобы он становился ещё более комфортным и безопасным для всех участников дорожного движения», — отметили в ведомстве.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов выразил мнение, что в случае с электросамокатами нужно создать условия для их безопасного использования.

Также депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков внёс законопроект, который предполагает, что местные власти могут запрещать использование электросамокатов или вводить ограничения скорости с согласия жителей.

Как сообщалось, с 1 сентября в Париже запретят арендовать электросамокаты.