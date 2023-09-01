Планировавшего теракт в Курске по заданию СБУ приговорили к 15 годам заключения

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы россиянина Рамазана Муртузова, намеревавшегося совершить теракт в торговом центре или на вокзале в Курске по заданию СБУ.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе суда, при вербовке сотрудниками СБУ приговорённый к заключению взял псевдоним Пилигрим.

«Путём частичного сложения суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима», — рассказала собеседница.

Уточняется, что в качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 1 млн рублей и ограничение свободы на один год и шесть месяцев.

Ранее в ФСБ заявили о предотвращении теракта на объекте критической инфраструктуры сторонником «Азова»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.