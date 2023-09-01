Турчак: состояние госпитализированного депутата Госдумы Сокола оценивается как тяжёлое
Состояние госпитализированного депутата Госдумы Сергея Сокола оценивается как тяжёлое, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
- РИА Новости
«Ночью навестил Сергея. Состояние тяжёлое», — приводит слова Турчака пресс-служба партии.
Он отметил, что ждёт результатов консилиума врачей.
Ранее сообщалось, что депутата Госдумы Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве.
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