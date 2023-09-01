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В аэропорту Внуково заявили о штатной работе

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В пресс-службе аэропорта Внуково заявили, что временные ограничения на приём и выпуск самолётов сняты и теперь идёт штатная работа.
В аэропорту Внуково заявили о штатной работе
  • РИА Новости

«В 07:28 все ограничения на полёты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее сообщалось, что 65 рейсов задерживаются в московских аэропортах, а ещё 23 рейса были отменены.

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