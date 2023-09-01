В аэропорту Внуково заявили о штатной работе

В пресс-службе аэропорта Внуково заявили, что временные ограничения на приём и выпуск самолётов сняты и теперь идёт штатная работа.

РИА Новости

«В 07:28 все ограничения на полёты сняты. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — цитирует заявление ТАСС. Ранее сообщалось, что 65 рейсов задерживаются в московских аэропортах, а ещё 23 рейса были отменены.