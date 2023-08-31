Богомаз: над Брянским районом сбит дрон

Силы ПВО пресекли атаку Украины в Брянской области, над Брянским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали группу диверсантов украинских спецслужб на территории Брянской области.

Группа состояла из представителей Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины.

Во время боя в Навлинском районе двое украинских военных ликвидированы, пятеро задержаны.