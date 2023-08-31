Богомаз: над Брянским районом сбит дрон
Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в Telegram.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали группу диверсантов украинских спецслужб на территории Брянской области.
Группа состояла из представителей Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины.
Во время боя в Навлинском районе двое украинских военных ликвидированы, пятеро задержаны.