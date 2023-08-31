Сборник RT «ПоэZия русского лета» вошёл в шорт-лист в номинации конкурса «Книга года — 2023»

В Москве прошла церемония награждения победителей в национальном конкурсе «Книга года — 2023», сборник RT «ПоэZия русского лета» вошёл в шорт-лист в главной номинации «Книга года».

Победа досталась трёхтомнику «Современная литература стран СНГ. Поэзия. Проза. Детская литература».

В номинации «Поэзия» победил сборник стихов «Великий блокпост» под редакцией Анны Ревякиной.

RT в рамках участия в Московской международной книжной ярмарке, которая проходит с 30 августа по 3 сентября в Экспоцентре, представляет три книги: «Россия на Ближнем Востоке. Свидетельства и документы», «Варварство. Эксклюзивные свидетельства о вторжении США и Великобритании в Ирак и его оккупации» и «ПоэZия русского лета».

Книги можно купить на сайте магазина RT SHOP.