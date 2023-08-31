Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность московским коммунальщикам за участие в восстановительных работах в Донецке и Луганске. Он отметил сложности, с которыми им приходится регулярно сталкиваться.

«Тысяча ваших коллег работает над восстановлением экономики, инженерных сетей, жилого сектора в Донецке, Луганске, и есть вещи, которые для такой работы считаются экстремальными. В Донецке, помимо обычной работы, которую выполняют коммунальщики при подготовке к зиме, за этот год вставлено 13 тыс. окон, выбитых снарядами. Вы работаете рядом с этими людьми, рискуя жизнью и здоровьем», — сказал Собянин во время торжественного мероприятия в День работников комплекса городского хозяйства Москвы.

Он добавил, что руководители и жители ЛНР и ДНР просили его поблагодарить работников комплекса городского хозяйства за работу, которую они выполняют в новых регионах, пишет ТАСС.

Ранее Собянин отметил, что почти 45 тыс. человек из Москвы сейчас сражаются в зоне специальной военной операции.