Собянин сообщил о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО
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«В прошлом году мы построили самую большую, самую мощную линию обороны для наших военных, которые воюют, работают в зоне СВО. В этом году мы многое сделали для обороны Москвы от беспилотников, от попыток терактов, которые предпринимают украинские власти практически ежедневно», — сказал он во время выступления по случаю Дня работников комплекса городского хозяйства Москвы.
Когда Минобороны обратилось к властям Москвы о переустройстве позиций противовоздушной обороны, возник вопрос, за какое время это нужно сделать, отметил Собянин.
«Меня спросили: это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки. И на протяжении последних нескольких недель мы, действительно, в течение суток по запросу Министерства обороны создаём новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — цитирует его ТАСС.
Утром 31 августа Собянин сообщил, что силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве.