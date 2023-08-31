Собянин сообщил о совместной работе с Минобороны по созданию объектов ПВО

Москва и Минобороны России многое делают для защиты российской столицы от беспилотников и терактов, в том числе строят новые объекты ПВО за считанные недели. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин.

«В прошлом году мы построили самую большую, самую мощную линию обороны для наших военных, которые воюют, работают в зоне СВО. В этом году мы многое сделали для обороны Москвы от беспилотников, от попыток терактов, которые предпринимают украинские власти практически ежедневно», — сказал он во время выступления по случаю Дня работников комплекса городского хозяйства Москвы.

Когда Минобороны обратилось к властям Москвы о переустройстве позиций противовоздушной обороны, возник вопрос, за какое время это нужно сделать, отметил Собянин.

«Меня спросили: это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки. И на протяжении последних нескольких недель мы, действительно, в течение суток по запросу Министерства обороны создаём новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — цитирует его ТАСС.

Утром 31 августа Собянин сообщил, что силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве.