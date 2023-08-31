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Силы ПВО России сбили украинский беспилотник над Брянской областью

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Силы ПВО России сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило российское Министерство обороны.
Силы ПВО России сбили украинский беспилотник над Брянской областью
  • РИА Новости

«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении министерства.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали группу диверсантов украинских спецслужб на территории Брянской области.

Группа состояла из представителей Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины.

Во время боя в Навлинском районе двое украинских военных ликвидированы, пятеро задержаны.

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