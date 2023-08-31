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Корабли ТОФ эвакуировали более тысячи граждан из затопленных районов Приморья

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Корабли и суда Тихоокеанского флота эвакуировали более тысячи граждан, которые пострадали из-за последствий циклона в Приморском крае.
Корабли ТОФ эвакуировали более тысячи граждан из затопленных районов Приморья
  • © mil.ru

«Отряд кораблей и судов Тихоокеанского флота в полном составе совершает перевозку граждан, эвакуированных из порта Зарубино Приморского края, во Владивосток», — сообщило Министерство обороны.

Ведомство напомнило, что перед этим к командующему ТОФ с просьбой о помощи и перевозке жителей из затопленных районов обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Адмирал Виктор Лиина незамедлительно отреагировал на запрос и дал соответствующие распоряжения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы Тихоокеанского флота выдвинулись из Владивостока в затопленный Хасанский округ Приморья для эвакуации людей.

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