Корабли ТОФ эвакуировали более тысячи граждан из затопленных районов Приморья
- © mil.ru
«Отряд кораблей и судов Тихоокеанского флота в полном составе совершает перевозку граждан, эвакуированных из порта Зарубино Приморского края, во Владивосток», — сообщило Министерство обороны.
Ведомство напомнило, что перед этим к командующему ТОФ с просьбой о помощи и перевозке жителей из затопленных районов обратился губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Адмирал Виктор Лиина незамедлительно отреагировал на запрос и дал соответствующие распоряжения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы Тихоокеанского флота выдвинулись из Владивостока в затопленный Хасанский округ Приморья для эвакуации людей.