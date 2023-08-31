В Подмосковье обезвредили 454 боеприпаса времён Великой Отечественной войны за лето

В июне — августе 2023 года специалисты «Мособлпожспаса» обезвредили 454 боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Миномётные мины, артиллерийские снаряды, гранаты жители Подмосковья, как правило, находили при сельскохозяйственных, земляных, поисковых работах или во время прогулок по лесу», — заявил главный эксперт группы ПСО-2 Александр Михайлин.

По его словам, чаще всего сотрудники выезжали в Рузский, Можайский, Клинский, Лотошинский и Дмитровский округа.

Ранее сообщалось, что в Севастополе обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны.