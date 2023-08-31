В Подмосковье обезвредили 454 боеприпаса времён Великой Отечественной войны за лето
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Миномётные мины, артиллерийские снаряды, гранаты жители Подмосковья, как правило, находили при сельскохозяйственных, земляных, поисковых работах или во время прогулок по лесу», — заявил главный эксперт группы ПСО-2 Александр Михайлин.
По его словам, чаще всего сотрудники выезжали в Рузский, Можайский, Клинский, Лотошинский и Дмитровский округа.
Ранее сообщалось, что в Севастополе обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны.