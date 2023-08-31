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В Подмосковье обезвредили 454 боеприпаса времён Великой Отечественной войны за лето

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В июне — августе 2023 года специалисты «Мособлпожспаса» обезвредили 454 боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
В Подмосковье обезвредили 454 боеприпаса времён Великой Отечественной войны за лето
  • © mosoblspas.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Миномётные мины, артиллерийские снаряды, гранаты жители Подмосковья, как правило, находили при сельскохозяйственных, земляных, поисковых работах или во время прогулок по лесу», — заявил главный эксперт группы ПСО-2 Александр Михайлин.

По его словам, чаще всего сотрудники выезжали в Рузский, Можайский, Клинский, Лотошинский и Дмитровский округа.

Ранее сообщалось, что в Севастополе обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны.

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