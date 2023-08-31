Специалист Козлова призвала брать в поход полностью заряженный телефон

Руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Козлова рассказала о мерах безопасности, которые желательно принять перед походом в лес.

«Перед тем как идти в лес, в первую очередь должен быть всегда полностью заряжен телефон, никаких 70%, ни в коем случае. Перед выходом из дома нужно обязательно сообщить кому-нибудь, во сколько вы собираетесь вернуться и в какой лес пойдёте», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила эксперт, ключевую роль в поисках играют близкие люди. Если известно, что человек должен вернуться из леса к определённому времени, но связаться с ним не удаётся, то через час стоит сделать заявку по телефону 112.

«Очень плохая идея бегать искать самому, а ночью звонить на горячую линию. В 18:00 вашу заявку увидит гораздо большее число добровольцев и гораздо больше людей приедут на поиск», — сказала Козлова, говоря о волонтёрской поддержке.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в беседе с RT рассказал о мерах безопасности и алгоритме действий во время штормового предупреждения.