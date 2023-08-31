ТАСС: в московском торговом центре «Ривьера» произошла массовая драка

Драка произошла во время пресс-конференции в московском торговом центре «Ривьера», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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«В торговом центре «Ривьера» произошла драка между зрителями и спортсменами во время пресс-конференции», — сказали агентству. Информации о пострадавших пока нет, по факту драки проводится проверка, пишет ТАСС.