ТАСС: в московском торговом центре «Ривьера» произошла массовая драка
Драка произошла во время пресс-конференции в московском торговом центре «Ривьера», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«В торговом центре «Ривьера» произошла драка между зрителями и спортсменами во время пресс-конференции», — сказали агентству.
Информации о пострадавших пока нет, по факту драки проводится проверка, пишет ТАСС.
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