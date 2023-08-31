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ТАСС: в московском торговом центре «Ривьера» произошла массовая драка

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Драка произошла во время пресс-конференции в московском торговом центре «Ривьера», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
ТАСС: в московском торговом центре «Ривьера» произошла массовая драка
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В торговом центре «Ривьера» произошла драка между зрителями и спортсменами во время пресс-конференции», — сказали агентству.

Информации о пострадавших пока нет, по факту драки проводится проверка, пишет ТАСС.

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