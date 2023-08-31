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Сеть наземного транспорта в Новой Москве выросла на 83% за 11 лет

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Сеть наземного транспорта в ТиНАО выросла на 83% с 2012 года, заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.
Сеть наземного транспорта в Новой Москве выросла на 83% за 11 лет
  • Gettyimages.ru
  • © franckreporter

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Как отметил Ликсутов, в настоящее время в Новой Москве предусмотрено 174 автобусных и электробусных маршрута. Общее число поездок достигло 396 тыс. в день.

«Даже самые отдалённые деревни и поселения в Новой Москве должны быть обеспечены комфортным и современным городским транспортом, на котором жители могут удобно добраться до социальных объектов и других объектов транспортной инфраструктуры столицы», — сказал Ликсутов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области совершили более 1,5 млн поездок на автобусах до станций третьей ветки Московских центральных диаметров (МЦД).

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