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Депутат Аксаков заявил о необходимости усилить работу по повышению финансовой грамотности россиян

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что работу по повышению финграмотности россиян нужно усиливать.
Депутат Аксаков заявил о необходимости усилить работу по повышению финансовой грамотности россиян
  • Gettyimages.ru
  • © interstid

«У каждого банка сейчас есть программы блокировки перевода денег на подозрительные счета. Но вообще, когда люди самостоятельно перечисляют деньги мошенникам, полностью защитить их в этой ситуации невозможно. Важно, чтобы у граждан была высокая финансовая грамотность. Эту работу надо усиливать», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, нужно объяснять, что нельзя переводить деньги посторонним лицам, кем бы они ни представлялись.

Как отметил Аксаков, в таких случаях стоит сразу отключать телефон и не реагировать на подобные обращения.

Ранее эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская в беседе с «Радио 1» заявила, что нелегальный кредитор — это человек или юрлицо, выдающее деньги взаймы, не имея на то лицензии или не состоя в реестре Банка России.

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