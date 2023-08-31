Депутат Аксаков заявил о необходимости усилить работу по повышению финансовой грамотности россиян

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что работу по повышению финграмотности россиян нужно усиливать.

«У каждого банка сейчас есть программы блокировки перевода денег на подозрительные счета. Но вообще, когда люди самостоятельно перечисляют деньги мошенникам, полностью защитить их в этой ситуации невозможно. Важно, чтобы у граждан была высокая финансовая грамотность. Эту работу надо усиливать», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, нужно объяснять, что нельзя переводить деньги посторонним лицам, кем бы они ни представлялись.

Как отметил Аксаков, в таких случаях стоит сразу отключать телефон и не реагировать на подобные обращения.

Ранее эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская в беседе с «Радио 1» заявила, что нелегальный кредитор — это человек или юрлицо, выдающее деньги взаймы, не имея на то лицензии или не состоя в реестре Банка России.