В отношении подозреваемой в краже частицы мощей святителя Николая возбудили дело
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Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Следователем следственного отдела ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области в отношении подозреваемой в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца возбуждено уголовное дело», — сказано в заявлении.
Ранее портал Life.ru сообщил, что из церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске Ленобласти украли частицу мощей святого Николая Чудотворца.
В церкви рассказали RT, что похищенные мощи Николая Чудотворца пока не вернули в храм.