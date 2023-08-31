В отношении подозреваемой в краже частицы мощей святителя Николая возбудили дело

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемой в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Ленинградской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Следователем следственного отдела ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области в отношении подозреваемой в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца возбуждено уголовное дело», — сказано в заявлении.

Ранее портал Life.ru сообщил, что из церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске Ленобласти украли частицу мощей святого Николая Чудотворца.

В церкви рассказали RT, что похищенные мощи Николая Чудотворца пока не вернули в храм.