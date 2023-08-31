Специалист Раевский рассказал, как защититься от мошенничества с сим-картами
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что самый действенный способ — не сообщать никому свои данные. Как отметил эксперт, проще всего не брать трубку при звонке с незнакомого номера, но это не всегда возможно.
По словам Раевского, схемы злоумышленников совершенствуются, и если человек испытывает стресс или занят чем-то важным, он более податлив.
«Защититься на 100% невозможно. Но есть средства, которые помогут снизить риски, — например, двухфакторная аутентификация. Менять пароли на сайтах нет смысла каждый месяц и даже год. Достаточно придумать разные и сложные пароли», — добавил эксперт.
Ранее газета «Известия» сообщила, что мошенники придумали новую схему обмана для хищения средств со счетов россиян. Злоумышленники звонят жертвам якобы из отделов операторов связи и предупреждают об истечении срока сим-карты.