Крючков: осколками сбитой в Крыму ракеты повреждена линия электропередачи
Советник главы Крыма Сергея Аксёнова Олег Крючков сообщил, что осколками сбитой в восточной части полуострова крылатой ракеты повреждена линия электропередачи.
- Gettyimages.ru
Об этом он написал в Telegram-канале.
По словам Крючкова, аварию ликвидируют в течение часа.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что российские средства ПВО сбили крылатую ракету в восточной части полуострова.
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