Крючков: осколками сбитой в Крыму ракеты повреждена линия электропередачи

Советник главы Крыма Сергея Аксёнова Олег Крючков сообщил, что осколками сбитой в восточной части полуострова крылатой ракеты повреждена линия электропередачи.

Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Крючкова, аварию ликвидируют в течение часа.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что российские средства ПВО сбили крылатую ракету в восточной части полуострова.