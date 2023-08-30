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Крючков: осколками сбитой в Крыму ракеты повреждена линия электропередачи

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Советник главы Крыма Сергея Аксёнова Олег Крючков сообщил, что осколками сбитой в восточной части полуострова крылатой ракеты повреждена линия электропередачи.
Крючков: осколками сбитой в Крыму ракеты повреждена линия электропередачи
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Крючкова, аварию ликвидируют в течение часа.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что российские средства ПВО сбили крылатую ракету в восточной части полуострова.

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